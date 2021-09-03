Житель Пушкинского района умер в больнице после избиения неизвестными

Житель Пушкинского района умер в больнице после избиения неизвестными
Мужчину госпитализировали из дома 4 по Новгородскому проспекту. Фото: скриншот google.maps

В Пушкинском районе Петербурга местный житель умер в больнице после нападения неизвестных. Место и время инцидента мужчина назвать не успел.

В среду, 1 сентября, в отдел полиции поступило сообщение о госпитализации из своей квартиры дома №4 по Новгородскому проспекту 36-летнего мужчины.

Как сообщили Gazeta.SPb.ru, у горожанина диагностировали желудочно-кишечное кровотечение, токсическую энцефалопатию. Его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

Со словам пострадавшего, его избили неизвестные. Место и время инцидента мужчина не назвал. На следующий день он скончался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жестоко избитый на Ораниенбаумском проспекте мужчина умер в больнице.

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