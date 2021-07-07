Жестоко избитый на Орониенбаумском шоссе мужчина скончался в больнице

Жестоко избитый на Орониенбаумском шоссе мужчина скончался в больнице
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петродворцовом районе Петербурга неизвестные избили прохожего. Врачи боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его так и не удалось.

Около двух часов ночи во вторник, 6 июля, в отдел полиции поступило сообщение о том, что с Краснопутиловской улицы в Ломоносове госпитализировали мужчину. Он был избит неизвестными на Орониенбаумском шоссе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пострадавшего опознали, им оказался 42-летний мужчина. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом костей лицевого скелета, ушибленную рану носа, а также гепатит и ВИЧ.

В понедельник, 5 июля, мужчина скончался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудник охранного предприятия избил двух парней на Витебском проспекте. Он бил ногами лежащих на земле людей.

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