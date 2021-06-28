Сотрудник охранного предприятия избил двоих парней на Витебском

Драка завязалась у проезжей части на Витебском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Драка завязалась у проезжей части на Витебском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Дорожные конфликты в больших города происходят нередко. Очередная потасовка произошла на Витебском проспекте в Петербурге.

Инцидент произошел вечером воскресенья, 27 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Участниками потасовки стали сотрудник охранного предприятия и двое молодых людей. На кадрах видно, как мужчина в черном избивает парней. Предполагаемый охранник бил ногами лежащих на земле людей.

После того, как мужчина убедился в своей победе, он сел в машину и начал уезжать с места драки. Причины возникшего конфликта неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одной драке между водителями. Автомобилисты устроили кулачные бои на Кольцевой автомобильной дороге, после один из них достал нож.