Сотрудник охранного предприятия избил двоих парней на Витебском

Сотрудник охранного предприятия избил двоих парней на Витебском
Драка завязалась у проезжей части на Витебском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Дорожные конфликты в больших города происходят нередко. Очередная потасовка произошла на Витебском проспекте в Петербурге.

Инцидент произошел вечером воскресенья, 27 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Участниками потасовки стали сотрудник охранного предприятия и двое молодых людей. На кадрах видно, как мужчина в черном избивает парней. Предполагаемый охранник бил ногами лежащих на земле людей.

После того, как мужчина убедился в своей победе, он сел в машину и начал уезжать с места драки. Причины возникшего конфликта неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одной драке между водителями. Автомобилисты устроили кулачные бои на Кольцевой автомобильной дороге, после один из них достал нож.

драка новости СПб


 

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