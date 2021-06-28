Водитель достал нож в ходе драки на КАД

На Кольцевой автомобильной дороге произошла драка между водителями. Очевидцы засняли на видео, как двое мужчин дерутся посреди проезжей части.
Инцидент произошел вечером воскресенья, 27 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На записи видно, что один из мужчин явно «побеждая», нанес другому несколько ударов. Из-за этого второй залез в салон своего авто и достал нож. Увидев лезвие, первый начал убегать. Дальше запись обрывается.
Непонятно, что стало причиной завязавшегося конфликта.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое мужчин попали в больницу после массовой драки на «Приморской».