Водитель достал нож в ходе драки на КАД

Водитель достал нож в ходе драки на КАД
Водители устроили драку на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Кольцевой автомобильной дороге произошла драка между водителями. Очевидцы засняли на видео, как двое мужчин дерутся посреди проезжей части.

Инцидент произошел вечером воскресенья, 27 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, что один из мужчин явно «побеждая», нанес другому несколько ударов. Из-за этого второй залез в салон своего авто и достал нож. Увидев лезвие, первый начал убегать. Дальше запись обрывается.

Непонятно, что стало причиной завязавшегося конфликта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое мужчин попали в больницу после массовой драки на «Приморской».

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