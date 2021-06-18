Двое мужчин попали в больницу после массовой драки на «Приморской»

В Василеостровском районе Петербурга полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту массовой драки в метро. Два человека попали в больницу.

Потасовка произошло в четверг, 18 июня, в вагоне электропоезда, прибывающего на станцию петербургского метрополитена «Приморская».

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, прибывшие правоохранители опросили 22-летнего безработного из Ленобласти и 44-летнего жителя Тамбовской области. Они рассказали, что в результате ссоры их избили трое неизвестных.

Пострадавших госпитализировали в удовлетворительном состоянии с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами мягких тканей лица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в поселке Металлосторой Колпинского района Петербурга среди ночи произошла серьезная драка. Один из участников впал в кому.