В Адмиралтейском районе женщина чуть не зарезала своего сожителя

В Адмиралтейском районе Петербурга выясняются обстоятельства госпитализации мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 2 сентября, из квартиры дома 23 по 8-й Красноармейской улицы увезли мужчину с ножевым ранением.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали женщину 1977 года рождения. По предварительной информации, в результате внезапно возникшей ссоры после совместного распития спиртных напитков она ударила ножом в область живота своего сожителя 1976 года рождения.

Пострадавший с проникающей колото-резанной раной брюшной стенки, в тяжелом состоянии госпитализирован в Мариинскую больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Загородном проспекте скорая забрала 13-летнего подростка, которого серьезно покалечил 33-летний мужчина.Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.