Полиция разыскивает родителей, забывших 3-летнюю дочь в детсаду в Колпино

Родителей девочки пока так и не нашли. Фото: pixabay

Родителей девочки пока так и не нашли. Фото: pixabay

Вечером четверга, 2 сентября, в полицию Колпинского района обратилась воспитатель местного детского сада. Женщина рассказала, что за её трехлетней подопечной так и не пришли родители.

Инцидент произошел в детском саду на Южной улице в поселке Понтонный. Когда всех детей забрали домой, трехлетняя малышка продолжала сидеть в одиночестве. Мама с папой не явились до сих пор, а связаться с ними не получается. Воспитательница обратилась в скорую помощь, и девочку забрали в больницу как ребенка, оставшегося без попечения родителей, объясняют в правоохранительных органах.

Известно, что мать девочки — 36-летняя петербурженка, которая недавно была судима за мелкое хулиганство. Отец забытого ребенка — 25-летний уроженец Таджикистана, за спиной которого многочисленные административные нарушения. Он также привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством. При этом на каком-либо учете семья не состоит.

Родителей разыскивают. Что будет с девочкой, если они объявятся, и какое наказание грозит взрослым, когда их найдут, неизвестно.

Напомним, что на прошлой неделе в Ярославле трехлетняя девочка стала жертвой несчастного случая. Ребенка зажало в дверях автобуса, в котором малышка ехала вместе с бабушкой. Пассажиры пытались спасти девочку, но водитель, не услышав криков, начал движение. Двери разжались, и ребенок выпал прямо под колеса транспорта. К сожалению, полученные травмы оказались смертельными.

Известно, что водитель — 62-летний уроженец Ярославской области, который работает водителем уже 19 лет. Его виновность в произошедшем предстоит установить правоохранителям. Пользователи социальных сетей считают, что всему виной отсутствие в автобусе датчиков, показывающих, когда можно начинать движение.