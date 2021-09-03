«День Д» и греческое кино: чем заняться в Петербурге 3-5 сентября

Осень в Петербурге начинается активно. В городе открывается театральный сезон, отмечают «День Д» и смотрят греческое кино. Gazeta.SPb рассказывает, чем занять себя в этот уик-энд.

«День Д»: от лекций до перфоманса

Одним из главных событий этого уик-энда стал традиционный «День Д». В этом году исполняется 80 лет со дня рождения одного из ключевых авторов современной литературы, Сергея Довлатова.

Фестиваль стартовал 3 сентября и завершится 5 сентября. Запланировали почти 50 мероприятий.

В рамках фестиваля в сквере имени Довлатова наведут чистоту, откроется памятник любимой питомице писателя фокстерьеру Глаше, в «Новой Голландии» прочитают курс лекций о том, как вести себя поэту в сложной исторической обстановке. С рассказами о жизни поэтов, писателей и художников в 1970-х годах выступят историк и писатель Лев Лурье, художник и искусствовед Кира Долинина, экономист и историк Дмитрий Травин и литературный критик Никита Елисеев.

В программе также – конкурсы, викторины, чтение любимых отрывков, тематические граффити, спектакли, шахматные турниры, кинопоказы и экскурсии.

В выходные из 98 колонок будут звучать произведения писателя. Послушать их можно будет в Таврическом саду, а также на Адмиралтейской и Дворцовой набережных и Дворцовом мосту.

Греческое кино

Показывать в выходные будут не только фильмы, посвященные Довлатову. Эта суббота – День греческого кино.

Местом сосредоточия греческой культуры 4 сентября станет Дом кино. На фестивале покажут три картины: «Враг Мой» Йоргоса Цемберопулуса, «Вечность и один день» Тео Ангелопулоса и «Щепотку перца» Тассоса Булметиса.

Все фильмы представят на языке оригинала с русскими субтитрами. В перерывах между сеансами организаторы обещают развлечь гостей национальными песнями и танцами. У гостей будет возможность попробовать греческие угощения.

Атмосфера «Ленинградских мостов»

Изюминкой этих выходных станет фестиваль «Ленинградские мосты». Три пешеходных моста, Мало-Конюшенный, Итальянский и Банковский, превращаются в сцены, на которых выступят известные артисты и начинающие музыканты, играющие в разных жанрах. Петербуржцы услышат и симфонический оркестр, и смогут сплясать под рок-н-ролл.

Индия в Петербурге

У любителей экзотики еще есть шанс погрузиться в атмосферу Индии. В этом году в «Экспофоруме» завершается индийская выставка. Ее посетители могут приобрести там бижутерию, текстиль, сладости, чай, благовония и различные сувениры.

800 лет Александру Невскому

К концу подходит и выставка «Святой благоверный великий князь Александр Невский. Образы и символика» в Эрмитаже, посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского.

В залах музея расположились порядка 150 экспонатов XIII-XX веков. Их большая часть связана с имперскими годами прославления Александра Невского. Особый интерес представляет серебряная рака, заказанная Елизаветой Петровной.

Боги в «Эрарте»

С 3 сентября в «Эрарте» покажут богов античности в необычном свете. Одни не выпускают из рук ноутбуки, другие не могут оторваться от Tinder, третьи со страстью играют рок.

Задумка принадлежит художникам, работающим под псевдонимом The Bounty Killart. Они пытаются отразить, а иногда высмеять, заботы человека своей эпохи