Петербург вслед за Москвой перейдет на оплату транспорта безналом

Жители Петербурга сталкиваются с неудобствами при безналичной оплате в наземном транспорте. Одна из петербурженок рассказала, что ездит на работу на коммерческой маршрутке, где приходится оплачивать проезд переводом на банковскую карту водителя.

«Валидаторов в маршрутках нет, но водители разрешают перевести на карту по номеру телефона. Бумажка с номером во многих автобусах уже лежит на виду. Некоторые водители достают ее откуда-то и дают лично в руки. Я так часто прибегаю к данному способу оплаты, что скоро запомню всех водителей по именам», — рассказала петербурженка. Стоит отметить, что оплата переводом водителю на карту не относится к официальным способам расчета за проезд. В том, как заплатить за проезд официально безналичным расчетом, разбиралась редакция и эксперты.

Эксперты

О том, как обстоят дела с безналичным расчетом в петербургском транспорте, рассуждают эксперты. В целом все сводится к тому, что бесконтактная оплата – будущее современного транспорта. В Москве уже активно реализуется отказ от расчета наличными даже за разовые поездки на общественном транспорте. С 1 сентября при использовании карты «Тройка» все пересадки на наземном транспорте в течение 90 минут будут бесплатными. Такая же система начнет действовать в следующем году и в Петербурге. Эксперты отмечают, что в целом по примеру столицы пойдут все российские города, и наличку все реже можно будет встретить в общественном транспорте.

По мнению транспортного аналитика Владислава Булгакова, основная проблема безналичной оплаты транспорта на сегодняшний день в том, что она не везде есть, но будущая транспортная реформа должна решить этот вопрос.

«Касаемо сбоев, я не помню, чтобы было что-то такое существенное в транспорте государственных перевозчиков, где принимают банковские карты. По правилам Комитета по транспорту, если валидатор не работает, то транспорт должен везти людей бесплатно при предъявлении транспортной карты. В автобусах обычно если валидаторы стационарные не работают у госперевозчиков, то работают ручные», — отметил Владислав.

А председатель Союза пассажиров Кирилл Янков напомнил, что сейчас в Москве с началом пандемии у водителя нельзя было больше купить одноразовый билет и оплата была только безналичная, но при этом страдают люди-консерваторы, привыкшие пользоваться наличными, или те, кто редко ездит на общественном транспорте.

«Вот прилетел человек в Пулково, откуда у него «Подорожник», а банковскими картами тоже пользуются не все поголовно. Я бы советовал такие вещи учесть», — добавил Янков.

Эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин добавил, что сейчас многие регионы ввязались в банковскую карту, но при этом организаторы перевозок терпят убытки.

«Это здорово, хайпово, но на самом деле организаторы перевозок очень много теряют. Реально реализовать на основе банковской карты можно сложные тарифные системы, но в таком случае должен быть один банковский провайдер, например, как это произошло в Твери. В таком варианте да, но это надо будет перестраивать всю систему», — сказал Валдин.

Также эксперт отметил, что вообще транспортной системе города выгоднее всего, чтобы платили транспортными картами, чтобы не было налички. Много налички оседает непонятно куда, улетучивается как эфир. Использование бесконтактной оплаты и транспортных карт как раз упорядочит денежные потоки.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отметил: на сегодняшний день можно констатировать, что в транспорте развиваются разные виды оплаты, что даёт пассажирам возможность выбирать удобный для них.

Чтобы ускорить этот процесс, возможно, потребуется применить точечные, «хирургические» меры регулирования, а не принуждать всех перевозчиков делать это. Аккуратные действия по отношению к тому или иному виду транспорта могут принести большую пользу, чем силовые решения.

Исследования

Судя по проведенным исследованиям по итогам 2020 года, россияне все больше отдают предпочтение безналичной оплате. По информации «Сбериндекса» и IT-компании «Платформа ОФД, в 2020 году доля безналичного торгового оборота в России составила 54,1%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 12 февраля 2021 года сообщила, что доля безналичных платежей в России достигла 70%. При этом, по информации платежный сервис «Скрепка», доля безналичных платежей в супермаркетах России выросла до 76% .

Кроме того, эксперты сервиса CloudPayments прогнозируют, что к 2022 году доля безналичных платежей в России может вырасти до 80%.

Опыт Москвы

В Москве запрет на плату наличными деньгами за проезд в транспорте действует с 16 марта 2020 года. Тогда с очередным перечнем противокоронавирусных ограничений появилась информация о временном запрете продажи проездных билетов за наличные в наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах). Пассажиры могли рассчитаться за поездку транспортной картой «Тройка» или «Стрелка», банковскими картами, мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей.

В Москве такой резкий переход прошел гладко благодаря оснащению валидаторами всех единиц пассажирского транспорта в 2018 году.

По всей видимости Петербург ждет аналогичный опыт. 31 августа 2021 года губернатор Александр Беглов анонсировал полный переход на безналичную оплату в городском транспорте. В первую очередь нововведение коснется нового подвижного состава коммерческих перевозчиков, который будет выходить на линии с апреля 2022 года в рамках внедрения новой транспортной модели. В метрополитене, а также на маршрутах ГУП «Пассажиравтотранс» и ГУП «Горэлектротранс» возможность наличной оплаты пока сохранится.