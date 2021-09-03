В России заблокировали еще шесть VPN-сервисов

В России заблокировали еще шесть VPN-сервисов
Использование этих сервисов «приводит к сохранению доступа к запрещенной информации. Фото: pixabay.com

Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к шести VPN-сервисам, которые используются для обхода блокировок.

Речь идет о Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. Доспут на них ограничили с четверга, 2 сентября.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, из-за таких сервисов сохраняется доступ к запрещенным данным и ресурсам, что создает условия для преступной деятельности, в частности связанной с распространением запрещенных веществ, детской порнографии, экстремизма и пропагандой суицидальных действий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России заблокировали тысячу сайтов с поддельными сертификатами.

блокировка сайта Роскомнадзор


 

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