В России заблокировали еще шесть VPN-сервисов

Использование этих сервисов «приводит к сохранению доступа к запрещенной информации. Фото: pixabay.com

Использование этих сервисов «приводит к сохранению доступа к запрещенной информации. Фото: pixabay.com

Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к шести VPN-сервисам, которые используются для обхода блокировок.

Речь идет о Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. Доспут на них ограничили с четверга, 2 сентября.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, из-за таких сервисов сохраняется доступ к запрещенным данным и ресурсам, что создает условия для преступной деятельности, в частности связанной с распространением запрещенных веществ, детской порнографии, экстремизма и пропагандой суицидальных действий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России заблокировали тысячу сайтов с поддельными сертификатами.