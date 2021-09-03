Думскую башню на Невском проспекте в Петербурге откроют 9 сентября

Часы остановились и со стороны Невского проспекта, и со стороны Думской улицы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Часы остановились и со стороны Невского проспекта, и со стороны Думской улицы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

С 9 сентября для посетителей открывается башня Городской Думы на Невском проспекте.

В помещениях башни начнет свою работу выставка, посвященная 30-летию возвращения городу исторического имени Санкт-Петербург, а также местам, связанным с именем Петра Ильича Чайковского, сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 3 сентября.

В помещениях башни сделали косметический ремонт, усилили безопасность на открытой смотровой площадке. Сегодня башня – одна из точек проведения юбилейного V фестиваля «Чайковский.spb.ru».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе города рядом со школой Римского-Корсакова намереваются открыть мультимедийный культурный центр. Об этом в социальных сетях «ВКонтакте» на своей странице сообщает вице-губернатор Борис Пиотровский. Отмечается, что сделать это хотят на одной из самых шумных улиц города на Думской.