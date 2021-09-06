Ночные кошмары и импотенция. К чему приводит хронический недосып

Сентябрь — для многих месяц напряженной работы. У кого-то только что началась учеба, а кто-то запланировал отпуск в бархатный сезон и теперь стремится все успеть. Световой день и так сокращается, и организм вырабатывает больше мелатонина, а значит — больше хочется спать.

Но большое количество дедлайнов — не повод отказаться от полноценного сна. Именно в ночное время в нашем организме происходят важные восстановительные и обменные процессы, и помимо усталости и сонливости за ночные бдения можно поплатиться подорванным здоровьем.

Журнал PLOS ONE опубликовал исследование польских врачей — как выяснилось, «отоспаться», то есть вернуть организм к нормальному функционированию, не получится даже за неделю. Добровольцы, участвовавшие в эксперименте, уменьшили количество сна на 30 процентов и провели в этих условиях десять дней. После этого в течение недели они соблюдали правильный режим сна. Сопоставив данные, ученые пришли к выводу, что активность мозга не восстановилась окончательно за семь дней.

Что же делать, чтобы не стать жертвой недостаточного отдыха? Начнем с того, что может считаться недосыпом. Врачи рекомендуют взрослому человеку спать не менее 7-8 часов в сутки, подросткам требуется десять, а маленьким детям — все четырнадцать часов.

Женщинам нужен более длительный сон, чем мужчинам — они более эмоциональны, больше подвержены депрессиям, и поэтому нуждаются в длительном девятичасовом отдыхе.

Одна из первых проблем, с которыми можно столкнуться, — вялость и рассредоточенность. Вы выкраиваете время на то, чтобы завершить проект, но вам не хватает выделенных двух часов, так как вы работаете непривычно медленно. Это происходит из-за недостаточного восстановления мозга и нервной системы.

У женщин последствием регулярного сокращения сна может стать гормональный сбой. Отсюда — головные боли, сбившийся график менструаций и общее недомогание.

Если на фоне недосыпа вам начали сниться кошмары — это тревожный признак. Скорее всего, вы уже довольно давно злоупотребляете ночными переработками, и у вас истощилась ЦНС. Это чревато проявлением агрессии, кожным зудом, психосоматическими заболеваниями.

Еще одна неприятная особенность организма — из-за недосыпания перестает вырабатываться гормон, отвечающий за чувство насыщения. Это провоцирует переедание, и как следствие — избыточный вес. Лучше не проводить подобных экспериментов, но статистика говорит о перспективе снижения зрения, выпадении волос и даже снижении репродуктивной способности — у женщин снижается уровень либидо, а мужчины рискуют получить эректильную дисфункцию.

Врач общей семейной практики Илья Угорский указывает, что недостаток сна влияет на водителей так же, как сильное алкогольное опьянение. Так как никакие тесты не могут показать уровень усталости водителя, это вдвойне опасно для жизни.