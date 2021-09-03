В Свердловской области проспавший 1 сентября учитель продолжил работать

Ранее в Нижнем Тагиле учитель-новичок в День знаний не пришел на линейку. Этим он сильно разозлил родителей первоклашек. Александр Алексеев только в этом году окончил педагогический колледж. Это его первый рабочий год, да еще и классным руководством. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал», — заступился за него Куйвашев на своей страничке в Instagram.