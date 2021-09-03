В Свердловской области проспавший 1 сентября учитель продолжил работать

В Свердловской области проспавший 1 сентября учитель продолжил работать
Учитель Александр Алексеев только в этом году окончил педагогический колледж. Фото: скрин https://www.instagram.com/evgenykuyvashev/
Учителя в Нижнем Тагиле, проспавшего 1 сентября, увольнять никто не собирается. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Ранее в Нижнем Тагиле учитель-новичок в День знаний не пришел на линейку. Этим он сильно разозлил родителей первоклашек. Александр Алексеев только в этом году окончил педагогический колледж. Это его первый рабочий год, да еще и классным руководством. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал», — заступился за него Куйвашев на своей страничке в Instagram.
Глава области подчеркнул, что сам не раз опаздывал на работу.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что учительница пожаловалась Путину на «Наша Russia». Педагог заявила, что персонаж из передачи сформировал неправильное представление о профессии.
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