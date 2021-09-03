Водитель упавшего с эстакады грузовика в Москве получил тяжелые переломы

Вечером 3 сентября грузовик упал с эстакады в Москве. Водитель КамАЗа получил тяжелые травмы.

Дорожный инцидент произошел в районе пересечения ТТК на Ленинградском проспекте. Бетономешалка врезалась в ограждение, проломила его и свалилась с эстакады. По данным ГИБДД, 39-летнего водителя доставили в больницу с переломом позвоночника и другими переломами костей. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Как сообщает ТАСС, согласно предположениям, мужчина превысил допустимую скорость движения, в результате чего потерял управление над грузовиком. Точную причину устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Другие участники движения не пострадали. Все обстоятельства случившейся аварии устанавливаются.

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