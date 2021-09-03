Попавший в ДТП автобус оставил поселок Саперный без уличного освещения

Попавший в ДТП автобус оставил поселок Саперный без уличного освещения
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пассажирский автобус снес опору освещения в поселке Саперный Колпинского района. Весь населенный пункт остался без освещения на улицах.

Очевидцы рассказали об этом в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось вечером 3 сентября в Саперном. Автобус №189 снес столб, в результате чего во всем поселке отключилось уличное освещение. Местные жители пишут, что это уже не первый такой инцидент.

«В посёлке Сапёрный Колпинского района автобус под номером 189 снёс столб второй раз в течение трёх месяцев оставил весь посёлок без уличного освещения», — рассказал свидетель аварии.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение по КАД в районе Обухово парализовало.

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