Движение по КАД в районе Обухово парализовало

Движение по КАД в районе Обухово парализовало
Пробка на внешнем кольце КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На внешней стороне КАД перед Большим Обуховским мостом практически полностью остановилось. Автомобилистам советуют объезжать это место стороной.

Пробка на внешнем кольце КАД. Фото: «Яндекс.Карты»

Информация об этом появилась в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Поздно вечером 3 сентября на внешнем кольце собралась внушительная пробка без видимых на это причин. Дорожный затор растянулся на несколько километров.

Водители пытаются объехать пробку по проспекту Девятого Января и 1-ому Обуховскому проезду, однако, как отмечают пользователи, там «еще хуже».

Пробка на внешнем кольце КАД. Фото: «Яндекс.Карты»

«КАД в районе вантового моста по внешней стороне практически парализовало. Те, кто объезжает по проспекту Девятого Января и 1-ому Обуховскому проезду имейте ввиду, что тут ещё хуже. Стоим минут 20 без движения. Причина не ясна, ехать сюда не стоит», — рассказал петербуржец.

Пробка также наблюдается на внутреннем кольце после вантового моста. Но там причина ясна: дорожные ограничения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе таксист сбил велосипедистку.

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