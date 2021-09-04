Психолог предупредила, что скука может привести к смерти

Постоянная скука, если ничего не поменять, может привести к депрессии. Фото: unsplash

Постоянная скука, если ничего не поменять, может привести к депрессии. Фото: unsplash

Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия предостерегла, что скука может превратиться в депрессию, которая уже может довести человека до смерти.

Специалист объяснила, что скука — это подавленное состояние, когда человек малоактивен и особо не интересуется окружающей действительностью. Совершенно нормально периодически ощущать скуку, однако постоянное нахождение в подобном состоянии может быть опасно, передает радио Sputnik.

По словам психолога, ученые доказали своими исследованиями, что скука становится причиной ранней смертности. В многолетнем эксперименте участвовало большое количество людей, среди которых были те, кто находится в состоянии хронической скуки. Позже причина их смерти так или иначе была связана с их образом жизни.

Это говорит о том, что постоянная скука, если ничего не поменять, может привести к депрессии, а в этом состоянии высок риск летального исхода.

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