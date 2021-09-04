Минприроды назвал ежегодный размер ущерба от наводнений

Минприроды назвал ежегодный размер ущерба от наводнений
Глава Минприроды назвал ежегодный размер ущерба от наводнений. Фото: КЗС

Экономический ущерб от наводнений на территории РФ составляет порядка 75 млрд рублей ежегодно.

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что к 2024 году ведомство планирует построить и реконструировать более 380 км сооружений инженерной защиты. Кроме того, обещают расчистить более 55% проблемных участков русел рек.

«Речь идет о безопасности миллионов россиян и предотвращении колоссальных убытков от наводнений», — цитирует его РИА «Новости».

По словам министра, Минприроды разработало новый федеральный проект по защите россиян о наводнений, однако пока есть проблемы с финансированием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число жертв наводнения на севере Турции достигло 70 человек. Кроме того, десятки людей числятся пропавшими без вести.

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