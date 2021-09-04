Машина скорой помощи с пациентом перевернулась в Киришах

ДТП в Киришах. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Ленинградская область" "ВКонтакте"

ДТП в Киришах. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Ленинградская область" "ВКонтакте"

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в городе Кириши Ленинградской области. От удара машина перевернулась.

Дорожный инцидент случился сегодня, 4 сентября, в 7:44 на пересечении проспекта Героев и улицы Энергетиков. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить служебная машина и автомобиль марки Renault Kaptur.

«Легковая снесла автомобиль СМП в Киришах», — написал автор записи.

В результате инцидента пострадали водитель легковушки, а также фельдшер, медсестра и пациент из машины скорой помощи. Все пострадавшие были госпитализированы.

Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волосовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб 47-летний мужчина.