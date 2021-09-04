Водителя автобуса отправили в колонию за смертельное ДТП на Приморском

Водителя автобуса отправили в колонию за смертельное ДТП на Приморском
В суде водитель свою вину признал, чистосердечно раскаялся. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Сестрорецкий районный суд вынес приговор в отношении водителя автобуса, который в феврале этого года устроил смертельное ДТП.

Трагическая авария случилась 3 числа на Приморском шоссе. Мужчина, находясь за рулем автобуса ПАЗ, не справился с управлением, в результате чего транспорт совершил наезд на столб и перевернулся. В аварии погиб пассажир автобуса.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга, обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд назначил пенсионеру наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с трехлетним запретом на управление транспортными средствами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ночью мужчину два раза сбили разные автомобили. Пострадавший скончался еще до приезда скорой помощи.

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