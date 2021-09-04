Подозреваемого в ограблении кудровского банка на 1,5 млн задержали

Разбойное нападение в Кудрово. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Разбойное нападение в Кудрово. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Кудрово задержали подозреваемого в нападении на банк. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

В четверг, 2 сентября, в отдел полиции обратилась управляющая филиалом финансового учреждения в доме 3 на Ленинградской улице. Она рассказала, что мужчина с пистолетом и гранатой и потребовал от кассира передать ему деньги. Получив 1,5 млн рублей, он скрылся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 4 сентября подозреваемого в преступлении задержали. Им оказался 56-летний житель Новгородской области.

Мужчину поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении на банковской отделение поселка Орджоникидзе Республики Крым. Мужчина дал признательные показания.