Подозреваемого в ограблении кудровского банка на 1,5 млн задержали

Подозреваемого в ограблении кудровского банка на 1,5 млн задержали
Разбойное нападение в Кудрово. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Кудрово задержали подозреваемого в нападении на банк. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

В четверг, 2 сентября, в отдел полиции обратилась управляющая филиалом финансового учреждения в доме 3 на Ленинградской улице. Она рассказала, что мужчина с пистолетом и гранатой и потребовал от кассира передать ему деньги. Получив 1,5 млн рублей, он скрылся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 4 сентября подозреваемого в преступлении задержали. Им оказался 56-летний житель Новгородской области.

Мужчину поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении на банковской отделение поселка Орджоникидзе Республики Крым. Мужчина дал признательные показания.

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