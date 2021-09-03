В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении банка в Крыму

В Северной столице оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении на банковской отделение поселка Орджоникидзе Республики Крым. Мужчина дал признательные показания.

По данным пресс-службы МВД России, вооруженный злоумышленник ворвался в банк, когда там находились только две сотрудницы, — операционист и кассир, — и клиентка-пенсионерка. Угрожая жертвам пистолетом, неизвестный запер двери изнутри и заставил работников банка выдать всю имеющуюся наличность. Преступник получил 484 тысячи рублей, 2 тысячи долларов и 725 евро.

Одна из девушек попыталась оказать сопротивление, но была сбита с ног — разбойнику удалось убежать. Сразу же после этого мужчина покинул территорию Республики Крым. По факту ограбления банка было возбуждено уголовное дело, злоумышленника объявили в розыск.

Как выяснилось, подозреваемый скрывался в Санкт-Петербурге. Обстоятельства его задержания неизвестны, однако правоохранители при обыске изъяли у мужчины вещественные доказательства, среди которых муляж пистолета. Задержанный признался в содеянном и объяснил, что пошел на крайние меры ради погашения кредитов.

При этом разбойник оказался даже не гражданином РФ, а выходцем из ближнего зарубежья, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбои и кражи. Сейчас мужчина находится под стражей, расследование продолжается.

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