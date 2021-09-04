Петербург не является самым дождливым городом России

Осадков, выпадающих в Москве, гораздо больше, чем в Петербурге.
Специалисты рассказали, что на самом деле Северная столица не самый дождливый город Российской Федерации. Это 4 сентября рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.
По мнению метеоролога, наиболее дождливый город страны в европейской части — Калининград. Кроме этого, впереди Петербурга неожиданно оказалась Москва.
При этом Александр Колесов заявил, что город на Неве расположился на дороге циклонов, в связи с этим небо в городе зачастую затянуто облаками.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге жители города в социальных сетях делились фотографиями двойной радуги, которая появлялась в разных районах города.