Петербург не является самым дождливым городом России

Петербург не является самым дождливым городом России
Петербург не самый дождливый город. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Осадков, выпадающих в Москве, гораздо больше, чем в Петербурге.

Специалисты рассказали, что на самом деле Северная столица не самый дождливый город Российской Федерации. Это 4 сентября рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

По мнению метеоролога, наиболее дождливый город страны в европейской части — Калининград. Кроме этого, впереди Петербурга неожиданно оказалась Москва.

При этом Александр Колесов заявил, что город на Неве расположился на дороге циклонов, в связи с этим небо в городе зачастую затянуто облаками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге жители города в социальных сетях делились фотографиями двойной радуги, которая появлялась в разных районах города.

Александр Колесов дожди новости СПб осадки


 

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