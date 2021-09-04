В Пулково в воскресенье задержали один рейс

В Пулково в воскресенье ночью задержали один рейс. Фото: Baltphoto

В Пулково в воскресенье ночью задержали один рейс. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 5 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один внутренний рейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 06:00, однако время вылета сдвинули на 07:10.

Причины задержек неизвестны. Остальные рейсы отправятся по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грузовик врезался в здание аэропорта Северной столицы Пулково. Дорожный инцидент на территории воздушной гавани произошел в ночь на 31 августа. В 1:30 машина с бортовым питанием столкнулась с шестой ротондой централизованного пассажирского терминала. В результате аварии никто не пострадал.