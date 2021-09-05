Семь тысяч шагов в день снижают риск смерти

Семь тысяч шагов в день снижают риск смерти
Исследование началось еще в прошлом веке. Фото: pixabay

Американские врачи выяснили, что у людей, которые делают семь тысяч шагов в день и более, меньше риск смерти, чем у людей, которые ходят меньше.

Ученые из одного американского университета провели исследование среди двух тысяч женщин и мужчин. Исследование началось еще в прошлом веке. В 2005 году участников эксперимента попросили носить прибор для измерения количества шагов. Об этом сообщает JAMA Network Open.

В первой группе были люди, которые проходили в день менее семи тысячи шагов. Во второй семь-десять тысяч, а в третьей от 10 тысяч шагов. Исследование продолжалось до 2018 года, регистрируя все смерти.

В результате ученые выяснили, что риск смерти от всех причин в группе участников с высоким и средним уровнем физической активности был значительно ниже в сравнении с участниками, чей уровень физической активности был низким.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выяснили, что органы людей, переболевших ковидом, могут «стареть» на десятилетия.

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