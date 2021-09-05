Коронавирус COVID-19 чаще поражает курильщиков, алкоголиков и сладкоежек

Также способны вызвать осложнения коронавируса продукты с большим содержанием жиров и сахара. Фото: Pixabay

Также способны вызвать осложнения коронавируса продукты с большим содержанием жиров и сахара. Фото: Pixabay

Ученые назвали категории людей, которые больше всего подвержены риску заразиться ковидом в тяжелой форме. Исследования провели в Индианском университете США. Так, они пришли к выводу, что это курильщики, любители спиртного и сладкого.

Выпивающие люди менее осторожны и не соблюдают коронавирусные требования. Интересен тот факт, что даже небольшие дозы спиртного способны ослабить иммунитет человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

В зоне риска вейперы. Из-за курения вейпа увеличивается выделение рецепторов АСЕ2 внутри легких. Эти молекулы являются настоящими воротами для прохождения вируса.

Также способны вызвать осложнения коронавируса продукты с большим содержанием жиров и сахара.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 645 человек.