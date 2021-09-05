В России за сутки выявили 18,6 тысячи случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 645 человек.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 7 012 599.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 793 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 187 200 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 15 256 человек. Общее количество выздоровлений достигло 6 270 731.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1357 случаев. Лидером стала Москва — 1542 случая. На третьем месте Московская область — 826.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский иммунолог спрогнозировал будущее COVID-19.