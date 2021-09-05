Столб упал на «Ладу» на перекрестке Маршала Казакова и Десантников

Столб упал на &#171;Ладу&#187; на перекрестке Маршала Казакова и Десантников
На месте происшествия работают дорожные службы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красносельском районе Петербурга днем 5 сентября произошел дорожный инцидент с участием отечественной машины и столба.

Очевидцы рассказали об этом в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все произошло на пересечении улиц Маршала Казакова и Десантников. На перекрестке на автомобиль «Лада Ларгус» упал столб с дорожными знаками.

Причина падения столба пока неясна. Судя по опубликованным снимкам, машина стоит в метре от столба. По всей видимости, он мог упасть из-за сильного ветра. Кроме «Лады», больше никого не задело.

На месте происшествия работают дорожные службы.

На месте происшествия работают дорожные службы. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась.

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