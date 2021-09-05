В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода

Накануне ночью судно «Гулливер» с 32 пассажирами отчалил от набережной реки Мойки. При движении возле Петропавловской крепости капитан теплохода предупредил капитана подобного судна «Дунаевский» о перемещении корабля, но столкновения избежать не удалось. В результате «Дунаевский», на борту которого находилось 16 человек, врезался в левый борт судна «Гулливер». Об этом сообщает СК РФ.