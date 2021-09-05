В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода

В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода
В результате "Дунаевский", на борту которого находилось 16 человек, врезался в левый борт судна "Гулливер". Фото: Baltphoto/Николай Овсянников
Два теплохода столкнулись на Неве в Северной столице ночью.
Накануне ночью судно «Гулливер» с 32 пассажирами отчалил от набережной реки Мойки. При движении возле Петропавловской крепости капитан теплохода предупредил капитана подобного судна «Дунаевский» о перемещении корабля, но столкновения избежать не удалось. В результате «Дунаевский», на борту которого находилось 16 человек, врезался в левый борт судна «Гулливер». Об этом сообщает СК РФ.
Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась.
Транспортная прокуратура Северной столицы проводит проверку.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники полиции Ломоносовского района Ленобласти разыскивают автомобилиста, расстрелявшего грузовик из газового пистолета. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел утром 3 сентября у дома 18 в поселке Русско-Высоцкое.
авария новости СПб происшествие СК РФ теплоход


 

Новости партнеров
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю "Фонтанки"
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Юную студентку изнасиловали на вписке в Ломоносове
Юную студентку изнасиловали на вписке в Ломоносове
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ленинском проспекте загорелась трехкомнатная квартира
В аэропорту Пулково в воскресенье задержали три самолета
В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода
В Русско-Высоцком водитель «Форда» расстрелял грузовик
Коронавирус COVID-19 чаще поражает курильщиков, алкоголиков и сладкоежек
В Старой служебная собака Зорра нашла участников поножовщины
Слесарь выстрелил в приятеля в квартире на Орджоникидзе
ГИБДД: водителям в России может грозить штраф за дополнительные динамики в машине