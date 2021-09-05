В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода

Два теплохода столкнулись на Неве в Северной столице ночью.
Накануне ночью судно «Гулливер» с 32 пассажирами отчалил от набережной реки Мойки. При движении возле Петропавловской крепости капитан теплохода предупредил капитана подобного судна «Дунаевский» о перемещении корабля, но столкновения избежать не удалось. В результате «Дунаевский», на борту которого находилось 16 человек, врезался в левый борт судна «Гулливер». Об этом сообщает СК РФ.
Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась.
Транспортная прокуратура Северной столицы проводит проверку.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники полиции Ломоносовского района Ленобласти разыскивают автомобилиста, расстрелявшего грузовик из газового пистолета. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел утром 3 сентября у дома 18 в поселке Русско-Высоцкое.