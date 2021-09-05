Ночью в понедельник в Ленобласти подморозит до -3 градусов

Ночью в понедельник в Ленобласти подморозит до -3 градусов
Ожидаются заморозки. Фото: pixabay

В начале рабочей недели в Ленинградской области ожидаются ночные заморозки до минус 3 градусов.

Как сообщают синоптики «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в целом в понедельник в Ленобласти будет облачная с прояснениями погода. В некоторых районах может пройти кратковременный дождь.

В ночь на 6 сентября температура воздуха в регионе опустится до плюс 1-6 градусов. Но местами может подморозить до минус 1-3 градусов. В разгар дня уличные термометры покажут плюс 10-15 градусов.

Ночью ветер подует с северо-запада и запада, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Днем юго-западный, западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 6 сентября будет дождливо и потеплеет до +15.

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