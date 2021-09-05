В Гвинее военные предприняли попытку госпереворота

В Гвинее военные предприняли попытку госпереворота
В результате стрельбы двое мирных жителей получили ранения. Фото: pixabay

В западноафриканской Гвинее произошла попытка государственного переворота. Военные планировали свергнуть президента Альфу Конде.

Как сообщает портал Jeune Afrique, стрельба в столице государства Конакри началась в воскресенье утром, 5 сентября. Со слов местных жителей, на городских улицах появилось большое количество военных.

Попытку госпереворота предпринял командующий группы сил спецназначения подполковник Мамади Думбуя, экс-легионер французской армии. Он со спецназом прибыл к президентскому дворцу в Конакри.

По данным портала Guinee News, военные заблокировали пути к столице в 50 километрах от города.

Reuters сообщает, что в результате стрельбы двое мирных жителей получили ранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ракетный удар США в Кабуле был нацелен против террориста-смертника.

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