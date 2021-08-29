Ракетный удар США в Кабуле был нацелен против террориста-смертника

Ракета попала в жилой дом, расположенный недалеко от аэропорта. Фото: скриншот Twitter

Ракета попала в жилой дом, расположенный недалеко от аэропорта. Фото: скриншот Twitter

Американские военные совершили взрыв в столице Афганистана Кабуле с целью ликвидировать террориста-смертника, планировавшего атаку на аэропорт города.

Действия военных США объяснили представители «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в РФ). По данным агентства AP, террорист в момент удара находился в машине. Американские чиновники, в свою очередь, рассказали, что удар был нанесен по автомобилю, в котором находились «несколько смертников». Они направлялись в аэропорт.

Взрыв раздался 29 августа неподалеку от аэропорта Кабула после ракетного удара военных США. За взрывом последовал пуск пяти ракет.

Как сообщает телеканал «Ариана ньюс», в результате ракетной атаки погибли четверо детей и двое взрослых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при взрыве в Кабуле погиб ребенок. Как сообщает РИА Новости, ракета попала в жилой дом, расположенный недалеко от аэропорта.