При взрыве в Кабуле погиб ребенок

При взрыве в Кабуле погиб ребенок
Ракета попала в жилой дом, расположенный недалеко от аэропорта. Фото: скриншот Twitter

В Кабуле прогремел мощный взрыв, причиной которого стал ракетный удар. Погиб один ребенок, еще три человека пострадали.

Все произошло в воскресенье, 29 августа. Как сообщает РИА Новости, ракета попала в жилой дом, расположенный недалеко от аэропорта.

По данным агентства Reuters, ракетный удар нанесли американские войска. Источники утверждают, что военные целились в боевиков группировки «Исламское государство — Вилаят Хорасан» (Террористическая организация, запрещенная в России).

В результате взрыва погиб один ребенок, еще три человека получили ранения, передает телеканал Al-Jazeera.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден приказал нанести удар по боевикам ИГ после взрывов в Кабуле. Он заявил, что США не простит, не забудет и заставит поплатится всех виновников теракта.

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