Байден приказал нанести удар по боевикам ИГ после взрывов в Кабуле

Президент США Джо Байден приказал готовить удары по позициям группировки, являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которая устроила серию взрывов в Кабуле.
Об этом американский лидер заявил, выступая в Белом доме с обращением с связи с терактом в столице Афганистана.
По словам Байдена, он дал приказ военачальникам подготовить оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству группировки. Он подчеркнул, что Штаты отреагируют с силой в то время и в том месте, которые они сами выберут.
Он заявил, что США не простит, не забудет и заставит поплатится всех виновников теракта.
Президент также полагает, что талибы («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) не причастны к организации теракта и не будут помогать им в будущем.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате теракта в Кабуле погибли 12 американских военных.