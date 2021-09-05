«Рено» пробил ограждение и вылетел на встречку на Индустриальном

&#171;Рено&#187; пробил ограждение и вылетел на встречку на Индустриальном
ДТП на Индустриальном проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красногвардейском районе Петербурга днем 5 сентября случилась автомобильная авария с участием двух иномарок.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло на Индустриальном проспекте. Автомобиль «Рено» перестроился в левый ряд перед машиной «Шкода» и подбил ее. После столкновения «Рено» пробил ограждение и вылетел на встречную полосу.

ДТП на Индустриальном проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
ДТП на Индустриальном проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

В результате обе машины получили серьезные повреждения. Из людей никто не пострадал. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Служб на опубликованных с места происшествия кадрах не видно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что столб упал на «Ладу» на перекрестке Маршала Казакова и Десантников. На месте происшествия работают дорожные службы.

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