Массовое ДТП на подъезде к Янино собрало крупную пробку

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло массовое ДТП, в результате которого образовался крупный затор.

Авария случилась сегодня, 5 сентября, на внешней стороне петербургского КАД при подъезде к Янино. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Там столкнулись «паровозиком» три иномарки. Транспортные средства перекрыли лишь одну полосу, однако из-за ремонтных работ, которые идут рядом, на участке образовался крупный затор.

Судя по фото, обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль-перевертыш собрал многокилометровую пробку на Киевском шоссе.