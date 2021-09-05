Руководителя «Дня Д», задержанную на фестивале, отпустили

Руководителя «Дня Д», задержанную на фестивале, отпустили
Директора фестиваля "День Д" Анастасию Принцеву отпустили. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский прокомментировал задержание директора фестиваля «День Д» Анастасии Принцевой.

По его словам, руководителя проекта, ранее задержанную силовиками из-за организации «несогласованного» мероприятия, отпустили. Претензий к ней никаких не имеют.

«С задержанной ранее в сквере на Загородном Анастасией Принцевой все в порядке, она покинула отделение полиции», — рассказал Пиотровский в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор также напомнил, что в период действующих COVID-ограничений все мероприятия численностью свыше 75 человек должны быть согласованы с Комитетом по культуре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в честь 80-летия писателя состоялось открытие памятника фокстерьеру Сергея Довлатова Глаше. Маленькую скульптура любимой собаки Довлатова появилась в сквере на Загородном проспекте, 15.

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