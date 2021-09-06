Новосибирские врачи рассказали о важности вакцинации от коронавируса COVID-19 детей

В мире есть страны, в которых прививочная кампания детей идет полным ходом. Фото: Pixabay

В мире есть страны, в которых прививочная кампания детей идет полным ходом. Фото: Pixabay

Новосибирские врачи рассказали о важности вакцинации от коронавируса COVID-19 детей.

Вакцинация детей необходима для получения коллективного иммунитета, считают ученые. Перед вакцинацией подростков стоят две задачи: сокращение заболеваемости и облегчение протекания болезни. Об этом сообщает НГС.

На данный момент на территории России проводятся испытания вакцины «Спутник V» на подростках. В мире есть страны, в которых прививочная кампания детей идет полным ходом. Так, в Италии вакцинируют подростков американским препаратом Pfizer. В Китае делают прививки детям вакциной CoronaVac.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог Андрей Золотарев объяснил, какие витамины нужно принимать тем, кто перенес ковид. Доктор обратил внимание на то, что довольно часто назначают цинк, селен, витамины C и D. Однако, это не совсем помогает, уверен диетолог.