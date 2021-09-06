Диетолог Золотарев рассказал о роли витаминов после COVID-19

Диетолог Андрей Золотарев объяснил, какие витамины нужно принимать тем, кто перенес ковид. Доктор обратил внимание на то, что довольно часто назначают цинк, селен, витамины C и D. Однако, это не совсем помогает, уверен диетолог.

Нужно отталкиваться от того, какие системы организма пострадали больше всего. Врачи могут порекомендовать и конкретные микроэлементы. Об этом сообщает Sputnik.

Так, постковидный синдром развивается у всех людей по-разному, отмечает Золотарев. При диабете повышается уровень глюкозы в крови. Тогда обычно советуют минеральные добавки, они позволяют контролировать сахар. При недостатке железа в крови рекомендуют витамин D.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что привившиеся от коронавируса люди будут с «очень высокой долей вероятности» защищены от многочисленных штаммов ковида. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.