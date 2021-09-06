Попова заявила, что прививка может защитить от разнообразных штаммов коронавируса

Попова заявила, что прививка может защитить от разнообразных штаммов коронавируса
Узнать, как будет меняться ковид, невозможно, но сейчас он изменчивее, чем в 2020 году. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Привившиеся от коронавируса люди будут с «очень высокой долей вероятности» защищены от многочисленных штаммов ковида. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Их может быть очень много, главное, чтобы россияне были защищены от них. А если вакцинироваться, то будут защищены от них с очень высокой долей вероятности, заявила она. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Попова обратила внимание на то, что узнать, как будет меняться ковид, невозможно, но сейчас он изменчивее, чем в 2020 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с проблемами с репродуктивной функцией. Об этом заявила главный гинеколог Минздрава России академик Лейла Адамян. По ее словам, у перенесших COVID пациентов энергетика митохондрий оказалась сниженной. Такие данные могут указывать на то, что эти мужчины в дальнейшем могут иметь сниженную репродуктивную активность.

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