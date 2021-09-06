Попова заявила, что прививка может защитить от разнообразных штаммов коронавируса

Узнать, как будет меняться ковид, невозможно, но сейчас он изменчивее, чем в 2020 году. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Узнать, как будет меняться ковид, невозможно, но сейчас он изменчивее, чем в 2020 году. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Привившиеся от коронавируса люди будут с «очень высокой долей вероятности» защищены от многочисленных штаммов ковида. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Их может быть очень много, главное, чтобы россияне были защищены от них. А если вакцинироваться, то будут защищены от них с очень высокой долей вероятности, заявила она. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Попова обратила внимание на то, что узнать, как будет меняться ковид, невозможно, но сейчас он изменчивее, чем в 2020 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с проблемами с репродуктивной функцией. Об этом заявила главный гинеколог Минздрава России академик Лейла Адамян. По ее словам, у перенесших COVID пациентов энергетика митохондрий оказалась сниженной. Такие данные могут указывать на то, что эти мужчины в дальнейшем могут иметь сниженную репродуктивную активность.