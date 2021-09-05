Минздрав: COVID негативно влияет на репродуктивную функцию

Перенесшие коронавирусную инфекцию мужчины могут столкнуться с проблемами с репродуктивной функцией.

Об этом заявила главный гинеколог Минздрава России академик Лейла Адамян.

По ее словам, энергетика митохондрий оказалась сниженной, что может указывать на то, что эти мужчины в дальнейшем могут иметь сниженную репродуктивную активность.

Врач рассказала в эфире «Радио России», у «вакцинированных парней», не болевших COVID-19, никаких проблем с «мужским» здоровьем не наблюдается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за все время пандемии COVID-19 в РФ переболеть успели 7 012 599 человек. За минувшие сутки врачи диагностировали коронавирус у 18 645 пациентов. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%.