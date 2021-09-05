Более 7 млн россиян подхватили коронавирусом с начала пандемии

Общее количество случаев коронавируса, зафиксированных в России с начала пандемии, превысило отметку в семь миллионов человек.

Так, данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, за все время пандемии COVID-19 в РФ переболеть успели 7 012 599 человек.

При этом за минувшие сутки врачи диагностировали коронавирус у 18 645 пациентов. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%. Жертвами COVID-19 стали 793 жителя страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки в статистику смертности от нового вируса вошло 36 случаев. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 20 763 жителя Петербурга.