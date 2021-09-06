Вертолет Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке, подняли со дна Курильского озера. ВИДЕО

Вертолет Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке, подняли со дна Курильского озера. ВИДЕО
Восемь человек погибли. Фото: сайт правительства Камчатского края

Вертолет Ми-8, который упал в воду на Камчатке, подняли со дна Курильского озера.

Ранее, в середине августа вертолет Ми-8, который упал в Курильское озеро. На воздушном судне было 16 человек: 13 туристов и три члена экипажа. Тогда выбрались из вертолета восемь человек: два члена экипажа и шесть пассажиров. Восемь человек умерли. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что вытаскивали вертолет из воды долго. Повреждены: хвост, передняя часть, створки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Камчатке завершили поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В среду, 18 августа, с помощью глубоководной техники и водолазов были извлечены тела двух погибших. Ранее из воды подняли тела шестерых человек. Таким образом, все тела были найдены, поэтому поисковая операция завершилась.

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