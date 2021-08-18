Завершились поисковые работы на месте падения Ми-8 на Камчатке

Завершились поисковые работы на месте падения Ми-8 на Камчатке
Поиск пассажиров упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8. Фото: сайт правительства Камчатского края

На Камчатке завершили поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

В среду, 18 августа, с помощью глубоководной техники и водолазов были извлечены тела двух погибших. Ранее из воды подняли тела шестерых человек. Таким образом, все тела были найдены, поэтому поисковая операция завершилась.

Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров. Шестеро пассажиров были из Петербурга, выжили из петербуржцев только трое. Всего спастись удалось восьми людям.

Ликвидация последствий крушения вертолёта Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с туристами на борту продолжается. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, инспекторы Кроноцкого государственного природного биосферного заказника, военнослужащие Минобороны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Камчатке обнаружили «черный ящик» разбившегося Ми-8.

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