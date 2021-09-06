Зарплату более одного млн рублей получают 17 тыс. жителей России

Зарплату более одного млн рублей получают 17 тыс. жителей России
В Москве таких работников насчитывается около 10,4 тысячи, в Подмосковье еще 1,2 тысячи, в Северной столице — 1,3 тысячи человек. Фото: pixabay.com

В России стало больше работников бизнеса с зарплатой от миллиона рублей и выше. Об этом свидетельствует данные компании FinExpertiza. Сейчас таких людей насчитывается 17,1 тысяч человек. Два года назад их было 11,29 тысячи.

Сотрудники с миллионной зарплатой работают в столице, Петербурге и Московской области, а также в Сахалинской области, Свердловской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Краснодарском крае и Татарстане. В Москве таких работников насчитывается около 10,4 тысячи, в Подмосковье еще 1,2 тысячи, в Северной столице — 1,3 тысячи человек. Об этом сообщает «Лента.ру».

На Москву так приходится 60% специалистов с доходами миллион или выше в месяц. В Москве доля таких работников 0,36%, в Северной столице — уже лишь 0,1%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа вакансия в Москве с зарплатой в 500 тысяч рублей.

миллионеры москва работа Россия санкт-петербург


 

Новости партнеров
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аглая Тарасова и Семен Слепаков перестали скрывать свои отношения
Больше пептидов: что известно о вакцине «ЭпиВакКорона-Н»
Ночные рейды ККИ помогли определить лучшие рестораны, работающие в условиях ...
На Купчинской жильцы дома потушили пожар до приезда спасателей
Не согласовано: почему в Петербурге задержали организаторов «Дня Д»
Зарплату более одного млн рублей получают 17 тыс. жителей России
В Ленобласти пожар унес жизнь мужчины и отправил в больницу его жену
В МВД назвали самые частые причины для запрета иностранцам приезжать в Россию