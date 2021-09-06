Зарплату более одного млн рублей получают 17 тыс. жителей России

В Москве таких работников насчитывается около 10,4 тысячи, в Подмосковье еще 1,2 тысячи, в Северной столице — 1,3 тысячи человек. Фото: pixabay.com

В Москве таких работников насчитывается около 10,4 тысячи, в Подмосковье еще 1,2 тысячи, в Северной столице — 1,3 тысячи человек. Фото: pixabay.com

В России стало больше работников бизнеса с зарплатой от миллиона рублей и выше. Об этом свидетельствует данные компании FinExpertiza. Сейчас таких людей насчитывается 17,1 тысяч человек. Два года назад их было 11,29 тысячи.

Сотрудники с миллионной зарплатой работают в столице, Петербурге и Московской области, а также в Сахалинской области, Свердловской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Краснодарском крае и Татарстане. В Москве таких работников насчитывается около 10,4 тысячи, в Подмосковье еще 1,2 тысячи, в Северной столице — 1,3 тысячи человек. Об этом сообщает «Лента.ру».

На Москву так приходится 60% специалистов с доходами миллион или выше в месяц. В Москве доля таких работников 0,36%, в Северной столице — уже лишь 0,1%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа вакансия в Москве с зарплатой в 500 тысяч рублей.