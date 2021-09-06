В Мурино появился арт-объект в честь единства жителей

В Мурино появился арт-объект в честь единства жителей
Кто автор этого памятника - загадка. Фото: lenobl.ru

Арт-объект разместили на ставшем знаменитым своей сплоченностью жителей на бульваре Менделеева.

Сегодня, в понедельник, шестого сентября жители Мурино обнаружили необычный памятник в центре поселка, прямо посередине Бульвара Менделеева. Об этом сообщает Peterburg2.

Памятник называется «Глас народа». На табличке арт-объекта написано: «Памятник единству жителям Мурино». Кто автор этого памятника — загадка.

Ранее в конце лета жители Мурино вышли на массовый протест против застройки Бульвара Менделеева под магазины и кафе. Муринцы отстояли проспект, застройщик, столкнувшись с ними, отказался от своих планов. Затем петербуржцы сами восстановили на бульваре разобранную плитку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино водитель каршеринга нестандартно завершил поездку. Машина получила повреждения, а автомобилист отделался испугом.

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