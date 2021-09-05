Каршеринг протаранил ворота в Мурино

В Мурино водитель каршеринга нестандартно завершил поездку. Машина получила повреждения, а автомобилист отделался испугом.

Авария случилась сегодня, 5 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Протаранил ворота», — написал автор записи.

Точной информации о состоянии водителя не поступало. Кроме того, не ясно, остался ли он в автомобиле или же покинул его, бросив посреди проезжей части.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг снес целый ряд припаркованных авто на улице Здоровцева. Судя по фотографиям с места аварии, машины сильно пострадали.