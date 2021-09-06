В Пулково 6 сентября задержали семь рейсов: три из них до Москвы

В Пулково 6 сентября задержали семь рейсов: три из них до Москвы
Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 6 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали семь авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Анапы, Калининграда, Новосибирска, Симферополя и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Анапы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:35, однако время вылета сдвинули на 13:20. Далее с опозданием вылетит рейс до Калининграда. Самолет перенесли с 12:45 на 14:10.

Также задерживают два рейса до Новосибирска. Самолет должны был улететь в 13:15 и 15:25.

Помимо прочего время вылета трех самолетов в Москву отложили. Воздушные судна должны были подняться в воздух в 14:10, 16:00, 17:45.

Позднее назначенного вылетит лайнер до Симферополя. Рейс перенесли с 13:45 на 14:10.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.

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