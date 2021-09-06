Выборы в Петербурге отменят школьникам уроки

Голосование будет длиться три дня, что позволяет на работу школ.

Из-за трехдневных выборов в Санкт-Петербурге будут отменены уроки в некоторых школах. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что голосование начнется 17 сентября во многих школах городах, но в то время, когда занятия уже закончатся. А вот 18 сентября, в субботу, в некоторых учреждения также есть уроки, совпадающие с голосование. Их отменят, школьникам предложат других вид занятости.

При этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уверял, что избирательный процесс никак не должен повлиять на образовательный процесс. Напоминаем, что на предстоящих выборах изберут ЗакС и депутатов Госдумы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЦИК собирается бороться с кандидатами-«двойниками» после истории с Вишневским.