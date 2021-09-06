В Мурино появился арт-объект «Глас народа»: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Мурино появился арт-объект «Глас народа»: фоторепортаж Gazeta.SPb
В Мурино появился новый арт-объект "Глас народа". Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Автор памятника пока что остается неизвестным.

В Мурино сегодня, 6 сентября, появился необычный арт-объект в самом центре поселка. Найти его можно прямо посреди Бульвара Менделеева.

На табличке золотого цвета написано: «Памятник единству жителям Мурино». Арт-объект называется «Глас народа». Пока непонятно, кто стал автором памятника, но абсолютно понятно, о чем идет речь.

Дело в том, что в конце лета 2021 года жители Мурино сплотились и смогли отстоять Бульвар Менделеева, который хотели полностью застроить под магазины и кафе. Застройщик не смог сопротивляться настойчивости муринцев и отказался от планов.

Корреспондент Gazeta.SPb побывал у арт-объекта и сделал несколько фотографий.

В Мурино появился новый арт-объект «Глас народа». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Мурино появился новый арт-объект «Глас народа». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Мурино появился новый арт-объект «Глас народа». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Мурино появился новый арт-объект «Глас народа». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Мурино появился новый арт-объект «Глас народа». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Мурино появился новый арт-объект «Глас народа». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Мурино появился новый арт-объект «Глас народа». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пионерской площади появилась скульптура одуванчика.

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